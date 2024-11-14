Депутату Верховной рады Украины Евгению Шевченко предъявлено обвинение в государственной измене после его призывов к началу переговоров с Россией. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале, хотя имя обвиняемого в официальных документах не уточняется. Однако советник офиса президента Сергея Зеленского, Сергей Лещенко, подтвердил в Telegram, что речь идет именно о Шевченко.

По данным следствия, депутат подозревается в том, что с октября по ноябрь 2024 года он занимался «информационно-подрывной деятельностью», работая на интересы России. В частности, его обвиняют в распространении искаженных сведений о командовании украинской армии и настроениях в обществе. Также выяснилось, что в период с 2020 по 2023 год Шевченко регулярно посещал Белоруссию и поддерживал контакты с властями этой страны.

На основании собранных данных против Шевченко выдвинуто обвинение по статье о государственной измене, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет и конфискацию имущества. В СБУ добавили, что сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения для депутата.

Ранее, 11 ноября, независимый депутат Артем Дмитрук сообщил, что президент Зеленский требует немедленного ареста Шевченко. Этот призыв прозвучал после того, как Шевченко обратился к США с просьбой о помощи в организации украинских выборов, выразив опасения, что политика Зеленского может окончательно привести страну к катастрофе. Шевченко также предложил Зеленскому начать переговоры с Россией для мирного урегулирования конфликта, добавив, что, по его мнению, западные партнеры могут в скором времени потребовать от Зеленского уступок.

Стоит отметить, что Евгений Шевченко ранее состоял во фракции правящей партии «Слуга народа», однако в 2021 году был исключен из нее после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Депутат также известен своей поддержкой канонической Украинской православной церкви, что также вызывало критику со стороны его политических оппонентов.