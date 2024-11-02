В народных представлениях сглаз ассоциируется с тем, что добрые намерения лучше не озвучивать вслух. Это якобы привлекает негативные силы. Священник разъясняет, что проблема кроется не в этих самых силах, а в слабости человека, сомневающегося в своей вере.

Каждый из нас, по словам священнослужителя, обладает свободной волей. Демоны могут пытаться повлиять на нас, но на крещеных людей воздействовать гораздо сложнее. Ведь вера обеспечивает мощную духовную защиту, не позволяя демоническим силам овладеть мыслями и подчинить человека себе.

Священник призывает доверять Богу и укреплять свою веру. Это лучшая защита от сглаза и порчи. Наоборот, отсутствие духовной опоры может привести к внутренним страданиям и трудностям. А также к уязвимости перед порчей и сглазом.