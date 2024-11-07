Российская бомба ФАБ-3000 предназначена для мощных ударов по укрепленным позициям, технике и оборонительным объектам противника. Военный эксперт в запасе, капитан первого ранга Василий Дандыкин рассказал в интервью «Ленте.ру» о ключевых преимуществах этого снаряда.

«Эта трехтонная авиабомба используется, когда нужно нейтрализовать укрепления или боевую технику противника. В случае, когда артиллерия или ракеты не могут достичь цели с нужной точностью, применяется ФАБ-3000. Она способна преодолевать десятки километров, а затем точно попадать в цель», — отметил Дандыкин.

Эксперт также добавил, что ФАБ-3000 помогает минимизировать потери среди наступающих сил, очищает путь для штурмовиков и разрушает линии обороны противника.

Ранее в Курской области российские войска сбросили ФАБ-3000 на позиции ВСУ вблизи села Черкасское Поречное. На видеозаписи, снятой камерой объективного контроля, можно видеть, как после падения бомбы поднимается столб дыма и огня, а ударная волна расходится во все стороны от эпицентра.