На пляже Куджи в австралийском городе Перт местные жители обнаружили необычное морское создание, напоминающее гибрид акулы и ската. Как сообщает издание Daily Star, красноватая туша с плоской головой и ртом, расположенным под рылом, вызвала настоящую сенсацию. Прохожие, поражённые внешним видом существа, даже окрестили его «пришельцем из космоса».

Эксперты быстро определили, что находка относится к редкому виду гитарных скатов, которые обитают в водах Австралии. Представитель Австралийского общества охраны морской среды Лео Гуида отметил, что страна является своеобразным убежищем для этих морских существ. «Гитарные скаты находятся под надёжной защитой у наших берегов, хотя в других частях света, особенно в Юго-Восточной Азии, они находятся на грани исчезновения», — подчеркнул он.

Необычный красноватый окрас животного, по словам эксперта, объясняется травмами, которые оно, вероятно, получило. В то же время Австралия принимает активные меры по сохранению популяции гитарных скатов. Специальные отверстия в сетях местных траулеров позволяют морским обитателям клиновидной формы освобождаться, минимизируя вред для популяции.

Несмотря на защиту в австралийских водах, гитарные скаты остаются под угрозой вымирания. Главной причиной сокращения их численности является разрушение естественной среды обитания, связанное с деятельностью человека. Однако инициативы по охране морской экосистемы, реализуемые в Австралии, помогают этим редким созданиям выживать и сохранять популяцию.

Находка на пляже вновь привлекла внимание к вопросам сохранения морской фауны и важности усилий по защите исчезающих видов. Австралийские меры демонстрируют пример того, как можно сочетать развитие рыболовства с заботой о сохранении природного баланса.