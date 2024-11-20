Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл поделилась простыми и эффективными рекомендациями, которые помогут избавиться от последних лишних килограммов. В интервью изданию Daily Mail она подчеркнула, что добиться устойчивого результата можно за счёт несложных изменений в привычках питания и уровня активности.

Одним из главных препятствий на пути к похудению Баррелл назвала выходные застолья. По её словам, многие худеющие компенсируют созданный за неделю дефицит калорий с помощью калорийных лакомств и алкоголя. Диетолог советует подходить к этим удовольствиям с осторожностью. Если от любимых блюд отказываться не обязательно, то потребление алкоголя лучше свести к минимуму из-за его высокой энергетической ценности и способности стимулировать аппетит.

Сбалансированный рацион — ещё один ключевой момент. Баррелл рекомендует увеличить долю белка в меню. Продукты, богатые белком, такие как мясо, птица, рыба и яйца, перевариваются медленно, обеспечивая длительное чувство сытости и предотвращая резкие скачки уровня глюкозы в крови. Это особенно важно для предотвращения приступов сильного голода.

Важную роль играет и режим питания. Диетолог рекомендует ужинать не позже 20:00, оставляя организму 10-12 часов ночного голодания. Такой подход способствует улучшению метаболизма и помогает избежать накопления жира. Завтракать, по словам специалиста, лучше всего в семь или восемь часов утра.

Физическая активность также остаётся важной составляющей процесса похудения. После избавления от основной массы лишнего веса организм адаптируется к нагрузкам, что может замедлить дальнейшее снижение веса. Чтобы преодолеть этот этап, Баррелл предлагает увеличить интенсивность тренировок или добавить в ежедневный распорядок больше активности. Одним из простых способов является ходьба. Эксперт рекомендует проходить не менее восьми тысяч шагов в день, чтобы ускорить расход калорий и поддерживать тело в тонусе.

Следуя этим рекомендациям, можно не только избавиться от лишних килограммов, но и закрепить результат без постоянного стресса и жёстких ограничений.