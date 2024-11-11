Некоторые популярные напитки и продукты, если употреблять их натощак, могут негативно сказаться на пищеварении и уровне сахара в крови, предупреждают специалисты в области диетологии и гастроэнтерологии. Диетолог Робинн Чуткан из Джорджтаунского университета и гастроэнтеролог Майкл Шопис из Нью-Йорка рассказали изданию Daily Mail, каких утренних привычек лучше избегать для поддержания здоровья.

Эксперты указывают, что кофеин, содержащийся в кофе и черном чае, может стимулировать выработку желудочного сока, вызывая такие неприятные симптомы, как изжога, тошнота и вздутие. Также он способен расслаблять пищеводный сфинктер, из-за чего желудочная кислота может попадать обратно в пищевод, провоцируя кислотный рефлюкс. Чтобы минимизировать эти неприятные эффекты, специалисты рекомендуют не пить кофе и крепкий черный чай на пустой желудок, а также рассмотреть более мягкие варианты, такие как травяные чаи — ромашковый, мятный или гибискус.

Кроме напитков с кофеином, сладкие и газированные напитки также не подходят для употребления натощак. Пузырьки углекислого газа могут вызвать ощущение давления и вздутия, а резкое поступление сахара способно спровоцировать скачок глюкозы, за которым следует резкое падение энергии.

Еще один продукт, которого лучше избегать натощак, — это цитрусовые. Лимонная кислота в этих фруктах может оказывать раздражающее действие на слизистую оболочку желудка, что особенно опасно для людей с чувствительным желудком или гастритом.

Молочные продукты, такие как йогурт, также могут вызвать дискомфорт у некоторых людей, если их есть на голодный желудок. Избыток молочной кислоты способен раздражать желудочно-кишечный тракт и разрушать полезные пробиотики, содержащиеся в йогурте.

Специалисты подчеркивают: начинать утро с легкого перекуса перед употреблением кофе или других потенциально раздражающих продуктов — разумный способ избежать дискомфорта и поддержать здоровье пищеварительной системы.