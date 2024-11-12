Внезапное развитие эректильной дисфункции у мужчин может быть связано с перенесенной инфекцией COVID-19. Как объясняет уролог и доктор медицинских наук Райан Берглунд из Cleveland Clinic, влияние коронавируса на здоровье мужчин проявляется в виде затруднений с достижением или поддержанием эрекции. Однако, по его словам, такие изменения, как правило, обратимы.

Влияние COVID-19 на эрекцию

Согласно исследованиям, COVID-19 может способствовать эректильной дисфункции по трем основным причинам. Во-первых, сосудистые нарушения. Инфекция может повреждать клетки сосудов, ограничивая кровоток и препятствуя нормальной эрекции. Воспаление, вызванное COVID-19, только усиливает этот эффект.

Во-вторых, психологический фактор. По словам Берглунда, сексуальная активность тесно связана с психическим состоянием. Стресс, депрессия и тревожность, вызванные пандемией, могут способствовать сексуальным проблемам.

В-третьих, общее состояние здоровья. Сексуальная дисфункция нередко сигнализирует о других проблемах организма, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. COVID-19 может ухудшить общее самочувствие, что в свою очередь негативно влияет на мужское здоровье.

онижение уровня тестостерона

Исследования показывают, что после COVID-19 у мужчин нередко снижается уровень тестостерона, что может оставаться таковым в течение нескольких месяцев. Берглунд отмечает, что тяжелое течение COVID-19 может повредить яички и вызвать их дисфункцию. Однако низкий уровень тестостерона не всегда вызывает проблемы с эрекцией, так как эти явления могут быть отдельными состояниями, затрагивающими разные системы организма.

Профилактика и лечение

Наиболее эффективный способ избежать проблем, связанных с COVID-19, по мнению Берглунда, — вакцинация. Также рекомендуется соблюдать меры предосторожности: регулярно мыть руки, избегать контактов с больными и поддерживать здоровый образ жизни для укрепления иммунной системы.

Эректильная дисфункция, вызванная коронавирусом, обычно проходит в течение трех месяцев после болезни. Однако, если проблема сохраняется, стоит обратиться к специалисту, который сможет назначить медикаментозное лечение при необходимости и исключить другие возможные причины, такие как проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Важно! Данная информация основана на актуальных научных данных и носит исключительно информационный характер. Не следует использовать ее для самодиагностики или самолечения. Обязательно обращайтесь к врачу для получения профессиональной медицинской помощи.