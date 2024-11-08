Дональд Трамп, победивший на недавних президентских выборах в США, уже активно приступил к подготовке к вступлению в должность и обсуждению своих первых действий с командой. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источники, близкие к окружению политика.

Как отмечается, Трамп видит в своей уверенной победе возможность для воплощения предложенных им реформ.

“Победа в народном голосовании меняет ситуацию. Она даёт ему мандат и доверие всей нации для того, чтобы реализовать задуманное из Овального кабинета”, — прокомментировал Джейсон Миллер, советник избирательной кампании республиканца.

Сообщается также, что Трамп вместе с командой планирует меры, которые должны укрепить безопасность границ США, оживить экономику и пересмотреть энергетические ограничения. Особое внимание Трамп уделяет более тщательному выбору членов своей администрации, чем это было во время его предыдущего президентского срока.