Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, победивший на недавних выборах президента США, неоднократно озвучивал свои взгляды на Россию и возможные шаги по укреплению связей с ней. В ходе избирательной кампании Трамп регулярно напоминал о сотрудничестве с Россией в годы своего первого президентства, а Кремль, в свою очередь, подтвердил готовность к диалогу с новыми американскими властями, хотя и без особых ожиданий. Издание «Ведомости» собрало основные высказывания Трампа по российскому вопросу.

Во время интервью с Илоном Маском в августе 2024 года Трамп выразил надежду на налаживание отношений с российским президентом Владимиром Путиным, если вновь займет пост главы государства. Он подчеркнул, что в прошлые годы у них сложились взаимоуважительные отношения. Трамп также заявил, что пытался предостеречь Путина от использования силы в Украине во время своего первого срока.

Американский журналист Боб Вудворд в книге «Война» отметил, что после ухода Трампа с поста президента у него якобы было несколько телефонных разговоров с Путиным, хотя Кремль опроверг это, оставив возможность для будущего общения в случае победы Трампа.

Кроме того, Трамп не раз подчеркивал свое намерение разрешить российско-украинский конфликт. Он заявлял, что для этого потребуется всего один день, и даже пообещал провести простые, но эффективные переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Однако, подробности своих планов он отказался раскрывать, аргументировав это необходимостью сохранить стратегический элемент неожиданности.

При этом Трамп в сентябре 2024 года избегал прямого ответа на вопрос, поддерживает ли он победу Украины, объяснив, что для него главная цель — спасение жизней. А позже, в интервью The Wall Street Journal, Трамп даже утверждал, что когда-то грозился Путину нанести удар по Москве, если Россия решит вторгнуться в Украину, что российский лидер опроверг.

Трамп также высказывался о санкциях, подчеркивая, что хотел бы минимизировать их использование, так как, по его мнению, санкции вредят международным отношениям, особенно с такими странами, как Россия и Китай. Он отметил, что санкции приводят к потере влияния США, особенно в свете усилий Китая по укреплению своей валюты.

В вопросах ядерного оружия Трамп еще в 2017 году заявлял, что диалог с Россией как другой ядерной державой — это необходимость. Он говорил о том, что мир должен стремиться к полному отказу от ядерного оружия. В сентябре 2024 года на президентских дебатах он также выразил обеспокоенность, что Путин может однажды прибегнуть к ядерному оружию, если текущая напряженность продолжится.

Таким образом, заявления Трампа рисуют неоднозначную, но интересную картину его позиций по отношению к России и международной политике, с акцентом на попытки снизить глобальную напряженность и при этом утвердить американские интересы на мировой арене.