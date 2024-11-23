Мелатонин, известный как «гормон сна», давно привлекает внимание как средство для борьбы с бессонницей. Однако его влияние на организм гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Применение этого гормона может как помочь улучшить сон, так и привести к нежелательным последствиям, особенно при длительном использовании без должного контроля.

Мелатонин вырабатывается шишковидной железой в мозге и отвечает за регуляцию биоритмов организма. Его синтез активируется в темное время суток, помогая телу настроиться на отдых: снижается температура тела, замедляются физиологические процессы, и организм готовится ко сну. Однако в условиях постоянного воздействия искусственного света и нарушенного режима дня, характерного для современного мира, естественный ритм синтеза мелатонина может нарушаться, передает “Рязань Онлайн”

В таких ситуациях многие прибегают к добавкам с мелатонином. Доктор Рой Рейманн, эксперт по сну, поясняет: «Мелатонин — это не снотворное в привычном смысле. Он скорее подает мозгу сигнал о необходимости подготовки ко сну, но не гарантирует мгновенного засыпания». По его словам, эти добавки эффективны лишь как временное средство для корректировки нарушенного режима.

Научный консультант по сну доктор Карлера Вайс отмечает, что эффект от приема мелатонина проявляется через несколько дней, а иногда и недель. Рекомендованная дозировка для взрослых обычно составляет от 1 до 5 мг в сутки, в зависимости от индивидуальных особенностей. Принимать добавку следует за час до сна, чтобы она успела подействовать. Однако универсальной дозы не существует: реакция на препарат сильно варьируется в зависимости от возраста, пола и состояния здоровья.

Стоит помнить, что длительное применение мелатонина без врачебного контроля может иметь негативные последствия. Например, постоянный прием может подавить естественную выработку гормона организмом, что приведет к дисбалансу после прекращения использования. Среди возможных побочных эффектов отмечают головокружение, дневную сонливость и расстройства пищеварения. Долгосрочные последствия пока остаются малоизученными, поэтому важно подходить к применению с осторожностью.

Мелатонин обладает и другими свойствами, которые делают его полезным. Он синтезируется из серотонина — гормона, отвечающего за настроение, — и может оказывать положительное влияние на уровень тревожности и депрессии. Его способность взаимодействовать с дофамином помогает поддерживать эмоциональный фон. Однако такое вмешательство в гормональный баланс требует тщательного наблюдения.

Особую осторожность следует проявлять беременным и кормящим женщинам, людям с аутоиммунными заболеваниями, проблемами печени или принимающим лекарства, такие как антикоагулянты. В таких случаях прием мелатонина возможен только по рекомендации врача.

Важно понимать, что мелатонин не вызывает физиологической зависимости, но психологическая привязанность может стать проблемой. Если вы начинаете ощущать, что сон невозможен без этой добавки, это сигнал о необходимости пересмотреть стратегию использования.

Использование мелатонина может быть оправдано при нарушении режима сна, вызванном сменой часовых поясов или временным стрессом. Однако долгосрочные проблемы с засыпанием лучше решать через установление стабильного графика, отказ от использования гаджетов перед сном и создание комфортной обстановки для отдыха. Прежде чем начинать прием мелатонина, обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать безопасный и эффективный подход.