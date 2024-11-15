Искусственный интеллект ChatGPT доказал, что может превосходить известных поэтов в создании стихов, которые находят отклик у аудитории. Как следует из исследования, опубликованного в журнале *Scientific Reports*, читатели не только считают произведения, созданные ИИ, написанными человеком, но и часто оценивают их как более качественные по сравнению с произведениями известных авторов.

Научная группа под руководством Брайана Портера из Питтсбургского университета решила исследовать, насколько современные языковые модели способны конкурировать с людьми в области поэзии. До сих пор ИИ уже научился создавать изображения и фотографии, которые трудно отличить от реальных. Вопрос заключался в том, может ли искусственный интеллект достигнуть подобных высот в литературе.

В исследовании приняли участие 1634 добровольца. Каждому из них предложили ознакомиться с 10 стихотворениями, пять из которых написали известные поэты, такие как Уильям Шекспир, Лорд Байрон и Эмили Дикинсон, а другие пять были созданы ChatGPT 3.5 в стиле этих же авторов. Участники должны были определить, кто, по их мнению, является автором каждого произведения — человек или искусственный интеллект. Результаты оказались неожиданными.

По итогам эксперимента участники чаще считали, что сгенерированные ИИ произведения написаны людьми. Более того, из пяти стихов с самыми низкими «человеческими» оценками все принадлежали известным авторам. Напротив, четыре из пяти стихотворений с наивысшими оценками «человечности» оказались работой ИИ.

Во втором этапе исследования приняли участие 696 человек. Теперь добровольцы оценивали стихи по множеству параметров, таких как ритм, звучание, образность и общее качество. Выяснилось, что произведения, созданные ИИ, получали более высокие оценки практически по всем критериям. Ученые предположили, что причина этого кроется в простоте восприятия текстов ИИ. Стихи, написанные искусственным интеллектом, легче интерпретировать и понимать, что делает их более привлекательными для аудитории.

«Эти данные демонстрируют важный прорыв в области генеративного ИИ, — подчеркивают авторы исследования. — Поэзия считалась одной из тех сфер, где машины еще не достигли уровня человеческого творчества. Однако сегодня ситуация изменилась».

Эксперимент также показал, что ожидания людей играют важную роль. Они склонны предполагать, что человеческие стихи понравятся им больше, но на практике проще воспринимаемые произведения ИИ оказываются фаворитами. Такой подход к созданию текстов может открыть новые горизонты для использования искусственного интеллекта в литературе.