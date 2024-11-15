Инженеры компании «Комплит техник» совместно с Инжиниринговым центром «Автоматика и робототехника» МГТУ имени Баумана провели испытания инновационной системы разминирования «Минскан». Об этом сообщил Алексей Малышев, исполнительный директор компании, передает ТАСС.

Разработанная технология предназначена для гуманитарного разминирования. Ее ключевая особенность — использование георадара, который способен обнаруживать мины на разных глубинах под землей. Малышев подчеркнул, что, несмотря на успешное тестирование, метод требует дальнейшего совершенствования. Однако уже сейчас очевидно, что его интеграция с другими системами может значительно повысить эффективность работы.

В сентябре СМИ сообщали, что «Минскан» сможет создавать точные карты минных полей. Система включает в себя беспилотник с георадаром, который в процессе полета фиксирует расположение взрывных устройств. На основе собранных данных искусственный интеллект формирует карту, ускоряя процесс обнаружения опасных объектов в восемь раз.

Эта разработка имеет большое значение для разминирования территорий, где многие годы сохраняется высокая угроза из-за неразорвавшихся боеприпасов.