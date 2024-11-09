Зависимость — это состояние, которое многие ассоциируют с употреблением наркотиков, алкоголя, курением или азартными играми. Но на самом деле она может проявляться во множестве других форм и затрагивать любые сферы жизни.

Портал Discover24.ru собрал несколько мифов о зависимости, а также попытался развеять их, ориентируясь на материалы экспертов Национальной службы здоровья Великобритании и издания Psychology Today.

Миф 1: Зависимость — это просто слабость или плохой выбор

Многие ошибочно считают, что зависимость связана с отсутствием силы воли или моральных качеств. На самом деле, зависимость — это комплексное заболевание, включающее биологические, психологические и социальные факторы. Например, травмы, пережитые в прошлом, или возраст могут сыграть роль в развитии зависимости. Особенно уязвимы подростки, чей мозг еще формируется, и им сложно контролировать свои импульсы и оценивать риски.

Миф 2: Чтобы избавиться от зависимости, нужно «достичь дна»

Существует мнение, что человек должен «упасть на самое дно», чтобы начать лечение. Однако многие могут обратиться за помощью, пока проблема не переросла в серьезные последствия. Если близкие остаются безучастными, рассчитывая на «дно», риск для здоровья и карьеры зависимого может стать невосполнимым.

Миф 3: Зависимый может бросить, когда захочет

Фраза «брошу, когда захочу» часто не соответствует реальности. Зависимость влияет на способность принимать решения, поскольку вещества и привычки меняют структуру мозга, отвечающую за удовольствие. Например, наркотики меняют рецепторы мозга, вызывая острую потребность, и справиться с этой тягой становится крайне сложно.

Миф 4: Зависимость присуща только определённым типам людей

Бытует мнение, что зависимость развивается только у людей с «неблагополучной» семейной историей или генетической предрасположенностью. Генетические факторы действительно играют роль, но не являются основополагающими. Зависимость встречается у представителей всех возрастов, этнических и социальных групп, и нет конкретного «типа» людей, подверженного этой проблеме.

Миф 5: Алкоголь менее опасен, чем наркотики

Вопреки распространённому мнению, алкоголь также может быть очень опасным. В 2022 году около 29,5 миллионов человек старше 12 лет в США имели проблемы, связанные с его употреблением. Всемирная организация здравоохранения подчёркивает, что не существует безопасной дозы алкоголя, так как он является токсичным и вызывает серьёзные проблемы со здоровьем, включая рак.

Миф 6: Заместительная терапия — это просто «замена» одной зависимости на другую

Заместительная терапия помогает людям, зависимым от опиоидов, справиться с синдромом отмены и предотвратить рецидивы. Это признанный в мире метод, который позволяет пациенту безопасно пройти детоксикацию и восстановиться, а не перейти на новый вид зависимости.

Миф 7: Бывших зависимых не бывает

Зависимость часто сопровождается рецидивами, но это не значит, что её невозможно победить. Многие люди, благодаря поддержке близких, терапии и медикаментозной помощи, могут успешно справиться с зависимостью и начать новую жизнь.

Миф 8: Детоксикация не требует медикаментозного сопровождения

Распространено мнение, что избавиться от алкоголя или наркотиков можно самостоятельно. На деле детоксикация может быть опасной, особенно в случае с алкоголем. Симптомы отмены включают дрожь, учащённое сердцебиение, высокое давление и судороги. Отказ от алкоголя может привести даже к состоянию белой горячки с галлюцинациями и спутанностью сознания. В таких случаях требуется медицинский контроль. Также при детоксикации организм нуждается в поддержке, так как часто у зависимых наблюдаются обезвоживание и дефицит витаминов.

Некоторые стимуляторы, такие как метамфетамин и кокаин, не вызывают настолько острой «ломки», как опиоиды или алкоголь, но также требуют поддержки организма: восстановление жидкости, питания и сна, поскольку зависимые люди часто истощены.

Миф 9: Раз это заболевание мозга, почему нет лекарства от зависимости?

Хотя зависимость считается болезнью мозга, найти её универсальное лекарство пока невозможно, как и для многих других состояний. С 1970-х годов в исследованиях зависимости достигнут значительный прогресс: учёные изучили, как героин воздействует на мозг и вызывает привыкание. Были разработаны эффективные препараты для снятия симптомов отмены.

В 1971 году для экстренной помощи при передозировках был разработан Налоксон, позже получивший популярность в виде назального спрея. Этот препарат спасает жизни, выводя опиоиды из организма и предотвращая остановку дыхания. В 1984 году одобрение получил Налтрексон, который используется при зависимости от алкоголя и опиоидов, что укрепило связь между типами зависимости. В то время как лечение для таких веществ, как кокаин и метамфетамин, всё ещё развивается, в медицине уже значительно продвинулись в изучении поведенческих зависимостей, например, игровой зависимости.

Миф 10: Медикаментозная поддерживающая терапия создаёт новую зависимость

Поддерживающая терапия — это важная часть лечения, позволяющая минимизировать рецидивы и облегчить симптомы отмены. Никотиновый пластырь, впервые разработанный в 1984 году, позволил миллионам людей бросить курить, не испытывая тяжёлой ломки. Подобным образом работают препараты для лечения зависимости от алкоголя, такие как дисульфирам и акампросат. Эти средства снижают тягу к алкоголю и помогают предотвратить рецидивы.

Метадон и бупренорфин успешно применяются при опиоидной зависимости, помогая людям справиться с тягой и пройти процесс детоксикации. Проблема не в недостатке инноваций, а в том, что менее 8% нуждающихся в лечении получают такие препараты. В результате десятки тысяч людей остаются без помощи, а ложные представления удерживают их от обращения за профессиональной поддержкой.

Эти распространённые заблуждения не только вредят тем, кто нуждается в помощи, но и способствуют стигматизации, которая мешает доступу к лечению.