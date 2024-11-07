Бизнесмен Виктор Бут считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому в ближайшем будущем предстоит столкнуться с серьезными трудностями. По его мнению, западные покровители, которые до сих пор снабжали Украину вооружением, в какой-то момент могут оставить его без поддержки.

В эфире «Комсомольской правды» Бут выразил мнение, что судьба Зеленского может стать достаточно предсказуемой. Он заявил, что американские союзники в любой момент способны отказаться от Зеленского, рассматривая его как расходный элемент в своих геополитических играх. Как отметил Бут, даже американские политические комментаторы начали заявлять, что США легко прощаются с фигурами вроде Зеленского, когда те перестают быть полезными.

“В глазах Вашингтона он – не более чем инструмент”, – добавил бизнесмен.

Кроме того, Бут подчеркнул личную неприязнь Дональда Трампа к Зеленскому. По его мнению, с приходом Трампа для украинского лидера настанут особенно непростые времена. “Трамп испытывает к Зеленскому настоящую неприязнь,” – заключил Бут, намекая на то, что поддержка Украины может ослабнуть.

5 ноября на выборах в США победил кандидат от республиканцев, Дональд Трамп, который уже был президентом в 2017–2021 годах и теперь стал 47-м главой Соединенных Штатов. В своей предвыборной кампании он заявлял, что готов завершить конфликт в Украине всего за несколько дней. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что США действительно способны на это, так как сами плотно увязли в этом противостоянии.