В Великобритании приступили к испытаниям новой технологии, которая может приблизительно определить срок жизни человека. Разработка, известная как «калькулятор смерти», использует возможности искусственного интеллекта для анализа состояния здоровья.

Программа под названием AIRE основана на передовых алгоритмах, способных изучать данные ЭКГ и генетические показатели пациентов. Эта информация позволяет выявить ранние признаки сердечной недостаточности и проблемы с ритмом сердца, что помогает спрогнозировать возможные риски для жизни.

На этапе пилотного проекта к исследованиям будут привлечены несколько сотен пациентов. В случае успеха разработчики планируют внедрить технологию на уровне всей британской системы здравоохранения в течение следующих пяти лет.

Согласно результатам, опубликованным в журнале Lancet Digital Health, AIRE достигает 80% точности при прогнозировании вероятности сердечной недостаточности.