Исследователи расшифровали одну из древнейших карт, датируемую примерно 3000 лет назад, и обнаружили на ней возможное упоминание местоположения легендарного Ноева ковчега. Артефакт, известный как Imago Mundi, представляет собой глиняную табличку, хранящуюся в Британском музее, и считается древним изображением «известного мира». На этой карте вавилоняне использовали клинопись для описания мира, как они его видели, сообщает Daily Mail.

Табличка Imago Mundi содержит уникальную карту с символами и инструкциями для путешественников, где указано пройти «семь лиг» к определенному объекту, описанному как «толстый, как парсикту». Это слово использовалось в древности для описания крупных кораблей, что навело ученых на мысль о связи с библейским ковчегом, передает РИА Новости.

Артефакт, найденный в Ираке в 1882 году, долгие годы оставался загадкой для исследователей. Расшифровка показала, что карта, вероятно, описывает Месопотамию, окруженную символической рекой, «горькой водой», которая по представлениям того времени омывала весь мир. Нижняя часть карты изображает центр Месопотамии, вокруг которого расположены символы восьми гор, отмеченные треугольниками.

По словам куратора Британского музея доктора Ирвинга Финкеля, артефакт подтверждает, что история Ноева ковчега могла быть известна не только из библейских текстов, но и из вавилонской мифологии. Ассирийский эквивалент Арарата, известный как «Урарту», упоминается в древних месопотамских поэмах, как место, где якобы высадились спасенные люди после потопа. По версии ученых, те, кто следует по указанному на карте маршруту, могут наткнуться на древние следы судна, как описано в священных текстах.

Daily Mail напоминает, что размеры библейского ковчега, описанные как 300 на 50 на 30 локтей, могут соответствовать находкам на вершине Арарата, однако часть ученых считает эту историю мифологической. Раскопки, проведенные турецкими учеными, привели к находке морских останков и других предметов в горных породах, что свидетельствует о том, что люди, возможно, проживали на этом месте около 3000–5000 лет назад.

Однако доктор Эндрю Снеллинг, специалист по древним породам, утверждает, что Арарат сформировался позднее, что ставит под сомнение возможность, что ковчег мог там причалить. Споры об этом не утихают: историки и археологи разделились на тех, кто верит в буквальное существование ковчега, и тех, кто считает его мифом, приписанным высшим силам.