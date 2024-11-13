Рабочий из Великобритании по имени Джейсон Добни столкнулся с необычным существом, похожим на огромную черную кошку, во время дорожного ремонта в графстве Кембриджшир, сообщает Daily Star. Инцидент произошел неподалеку от Питерборо, когда Добни случайно заметил животное, охотящееся на кролика. Мужчина описал его как крупное создание, с хвостом, достигающим длины около полуметра.

«Ничего подобного в жизни не встречал, — отметил Добни. — Наблюдал за ним около десяти минут. Его размер совсем не соответствовал размерам обычной домашней кошки», — рассказал он и добавил, что решил, будто это могла быть пантера.

Ему удалось снять животное на видео, но он до сих пор удивлен и взволнован встречей, передает “Лента.ru”.

В Великобритании нет официальных данных о наличии больших диких кошек, однако рассказы о таинственных хищниках периодически появляются. Первое сообщение о подобных животных пришло еще в 1978 году, когда хищника якобы заметили в районе аэродрома Борн в том же Кембриджшире. С тех пор среди местных жителей ходят слухи о так называемом «тигре с Фенских болот».

Не только в Кембриджшире люди утверждают, что встречали больших черных кошек. В октябре прошлого года турист снял на видео похожее животное, которое поедало овцу, в Дербишире, а в Стаффордшире еще одну большую кошку сфотографировали спустя некоторое время.