Бразилия завоевала статус лучшего места для любителей приключенческого туризма, согласно рейтингу US News & World Report. В опросе, охватившем около 17 тысяч участников из 89 стран, эта яркая страна Южной Америки опередила даже Италию и Грецию, занявшие второе и третье места.

Бразилия — это гораздо больше, чем пляжи Рио-де-Жанейро или тропические джунгли Амазонки. Это край удивительных контрастов, где влажные тропические леса граничат с засушливыми саваннами, а величественные водопады Игуасу завораживают своей мощью. Такое многообразие ландшафтов и экзотики сделало Бразилию фаворитом среди туристов, ищущих острых ощущений, передает портал “За рулем”.

Особое внимание путешественников привлекли экстремальные развлечения, которые предлагает эта страна. Бразилия располагает всем для любителей активного отдыха: от скалолазания на отвесных утесах, которые заставят напрячься даже опытных альпинистов, до головокружительного рафтинга по стремительным амазонским рекам и захватывающего кайтсерфинга на могучих океанских волнах. А для самых отчаянных экстремалов есть возможность прыгнуть с парашютом над живописными просторами.

Важной деталью, отмеченной голосовавшими, стала доступность главных природных достопримечательностей. Развитая туристическая инфраструктура значительно упрощает путешествия, позволяя туристам сосредоточиться на главном — наслаждении приключениями. Также немаловажным фактором стало обеспечение безопасности для экстремальных туристов, что добавляет уверенности и делает отдых ещё комфортнее.