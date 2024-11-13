В районе Клещеевки российские военные столкнулись с опасными атаками со стороны украинских сил. В числе жертв оказался командир штурмового взвода с позывным “Таксист”, который поделился подробностями этого жестокого боя с Telegram-каналом Shot.

По его словам, бойцы успешно взяли под контроль подвал одного из частных домов, но их планы по отходу были нарушены атакой противника. В момент, когда они готовились покинуть позицию, украинские силы начали интенсивные удары, заставив оставаться на месте. В ходе этих боевых действий “Таксист” получил ранение ноги от осколков, а его товарищам пришлось регулярно менять ему повязки.

Однако атаки продолжались. В какой-то момент противник перешел к газовым атакам. Под оглушительным воздействием токсичного вещества российские солдаты были вынуждены оставаться в противогазах и респираторах на протяжении почти суток, чтобы избежать поражения. Но даже это не стало окончанием испытаний для наших бойцов.

Когда газовая угроза прошла, наступили новые трудности: украинские силы начали сбрасывать с дронов воспламеняющиеся боеприпасы. Бойцы смогли покинуть укрепления только после того, как противник продолжил атаку с десятками дронов-камикадзе. Для того чтобы хоть как-то противостоять этому натиску, российские солдаты использовали устройство радиоэлектронной борьбы, которое помогло нейтрализовать дронов и дать возможность выйти из окружения.

Таким образом, бойцам в Клещеевке пришлось столкнуться с целым рядом новых тактик врага, включая газовые атаки и ударные беспилотники, что продлило и усложнило сражение.