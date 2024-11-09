На третьем этапе Гран-при России в Красноярске все взгляды были устремлены на возвращение одной из самых ярких фигур в отечественном фигурном катании — Софьи Акатьевой. Спортсменка, прошедшая через сложную травму, вновь вернулась на лед, и этот момент стал настоящей сенсацией, пишет РИА Новости.

В последние годы российское женское одиночное катание часто ассоциировалось с понятием «кризис». Причем не только в спортивном, но и в моральном плане. Множество великих чемпионок, таких как Алина Загитова, Анна Щербакова, Евгения Медведева, Александра Трусова, уже не выходят на лед, занимаясь совершенно другими делами. Загитова стала блогером, Медведева и Щербакова ведут комментарии на ТВ, а Трусова поддерживает мужа, спортсмена Макара Игнатова. Они могли бы кататься, возраст позволяет, но для каждой из них приоритеты изменились. А вот Софья Акатьева, пережившая травму и год без соревнований, продемонстрировала, что катание не просто забыто — оно возвращается.

Для многих болельщиков была неожиданностью не только сама новость о ее возвращении, но и то, как она это сделала. В 19 лет она могла бы, казалось бы, стать частью этой новой волны фигуристок, но вместо того, чтобы сидеть на лавках шоу, Акатьева решила вернуться в соревновательный процесс. Этот выбор был обоснован не только спортивной амбицией, но и любовью к своему делу.

Травма, стрессовый перелом стопы, заставил ее пропустить целый год, и, казалось бы, этот период мог бы стать концом карьеры. Однако в сентябре она вновь вышла на лед, приняв участие в контрольных прокатах сборной. И хотя на первых стартах не все складывалось идеально — был сбой в исполнении прыжкового каскада, — Акатьева не отступила. Она продолжила тренировки, не скрывая своих усилий.

Софья, вернувшаяся на лед в Красноярске, уже не та девочка, что была до травмы. Видно, как она повзрослела, как изменилась не только внешне, но и в плане осмысления катания. Даже если в этот раз она не возьмет медаль, ее возвращение — это не просто шаг на пути к возвращению формы. Это начало нового этапа, где она снова готова бороться за победу.

Вопрос здоровья, конечно, остается. Травма, особенно такая серьезная, как перелом, оставляет след. Но в сочетании с мотивацией, стремлением вернуться на мировой уровень, где сражаются самые сильные, это может стать главным движущим фактором. Фигуристы, как и юниоры, ждут международных стартов, и если Акатьевой удастся вернуть все свои элементы, включая тройной аксель и четверные прыжки, она снова может стать непобедимой.

Так что если нынешняя ситуация с возвращением Софьи Акатьевой окажется удачной, не исключено, что и другие великие спортсменки последуют ее примеру. И, возможно, в скором времени мы забудем о слове «кризис», когда речь зайдет о российском фигурном катании.