Если после долгого рабочего дня за монитором у вас начали болеть глаза, возможно, причина кроется в особенностях экрана. Дискомфорт может проявляться в виде слезоточивости, ощущения сухости или даже двоения в глазах. Эти симптомы известны как синдром компьютерного зрения. Чтобы избежать его проявлений, важно соблюдать несколько рекомендаций.

Почему глаза устают от монитора?

Специалисты объясняют, что боль в глазах от экрана возникает по разным причинам: от неправильной высоты и близкого расположения до частоты обновления и размера экрана. Если экран слишком высоко или расположен ближе 60-100 см, мышцы глазного яблока могут перенапрягаться. Также большие экраны требуют реже моргать, из-за чего глаза теряют естественную защиту от пересыхания.

Диетолог Дженнифер Лайерли отмечает, что небольшие экраны ноутбуков, как правило, вызывают меньшее напряжение: работая за ними, люди моргают чаще, что помогает поддерживать влажность глаз. При этом мониторы с частотой обновления не ниже 60 Гц и антибликовым покрытием также помогают снизить нагрузку.

Как правильно разместить монитор?

Очень важно правильно настроить высоту и угол наклона экрана. Он должен располагаться чуть ниже уровня глаз, а расстояние до него — быть не меньше вытянутой руки. Если экран находится слишком близко, мышцы глаз напрягаются, что может привести к усталости. Для дополнительной защиты также можно использовать очки с антибликовым покрытием.

Подбираем монитор: изогнутые модели и антибликовое покрытие

Изогнутые мониторы, согласно исследованиям, помогают снизить напряжение за счет того, что глаза охватывают большую площадь экрана. Кроме того, такие мониторы уменьшают эффект «размытого зрения», особенно если угол кривизны составляет около 1000R.

Также полезно обратить внимание на защитные плёнки, особенно матовые. Они снижают отражения и делают изображение более комфортным для глаз.

Использование телевизора в качестве монитора

Некоторые используют телевизор как монитор, но стоит помнить, что он лучше подходит для больших расстояний. Хотя это и допустимо, для длительной работы всё же рекомендуются мониторы, специально созданные для защиты глаз и уменьшения мерцания.

Регулярно проверяйтесь у офтальмолога

Даже если вам кажется, что причина в экране, иногда проблемы со зрением могут быть вызваны другими факторами. Специалисты советуют не игнорировать симптомы и при необходимости проконсультироваться с врачом.