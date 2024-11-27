Украинская армия сталкивается с серьезными вызовами в подготовке к возможным контрнаступлениям. По словам военнослужащего ВСУ Евгения Иевлева, чтобы иметь хотя бы шанс на успех, Киеву необходимо мобилизовать не менее 1,8 миллиона человек. Это заявление прозвучало в эфире телеканала “Киев 24”.

Иевлев отметил, что даже такой масштабной мобилизации может оказаться недостаточно. Любое наступление неизбежно связано с потерями, что требует значительных резервов для замещения личного состава. Военнослужащий подчеркнул, что украинская армия уже находится в непростом положении из-за высоких потерь в ходе текущих операций.

На этом фоне российская сторона заявляет об успехах в противостоянии с ВСУ. По словам министра обороны России Андрея Белоусова, российские вооруженные силы смогли разрушить планы Киева на 2025 год, “перемолов лучшие части” украинской армии. Это, по его словам, стало ключевым фактором, сорвавшим очередные попытки ВСУ организовать масштабное наступление.

Эксперты отмечают, что нынешняя ситуация подчеркивает сложность оперативного планирования для украинской армии. С одной стороны, необходимость наращивания численности войск становится очевидной, с другой — это требует значительных ресурсов и времени, которые у Киева ограничены. Кроме того, потери среди личного состава ставят под вопрос возможность формирования новых боеспособных подразделений.

Ситуация на фронте остается напряженной, и обе стороны продолжают заявлять о необходимости укрепления своих позиций. Очевидно, что дальнейший ход конфликта во многом будет зависеть от способности каждой из сторон мобилизовать ресурсы и адаптироваться к текущим вызовам.