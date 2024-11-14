На этой неделе украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что в Курской области российскими военными были расстреляны двое украинских пленных. Этот инцидент вызвал волну обсуждений, и в интервью «ФедералПресс» российский военнослужащий Александр высказал свои мысли о том, почему в последнее время пленным всё чаще не оставляют шансов на выживание.

Александр рассказал, что в некоторых ситуациях бойцы ВС РФ не видят смысла брать в плен противника, особенно когда речь идет о захваченных «на передовой» украинских солдатах, участвующих в обстрелах мирных жителей с помощью дронов или стреляющих по российским позициям. «Некоторые украинские бойцы хвастаются видеозаписями, где беспилотники атакуют мирных жителей. В таких случаях сложно говорить о том, что к пленным будет проявлено милосердие», — поделился он.

11 ноября Лубинец сообщил, что два украинских солдата якобы были расстреляны российскими бойцами в упор. По мнению некоторых комментаторов, если вражеский солдат не доставлен в тыл, то его статус пленного может не рассматриваться. Это оставляет принятие решения за солдатами, которые сталкиваются с противником на линии боевого контакта. Телеграм-канал «Поставщик душ» также высказал мнение о том, что судьба пленных обычно решается прямо на передовой.

Как уточнил Александр, ситуация с пленными чаще всего проясняется именно на линии соприкосновения: бойцов либо берут живыми, либо оставляют на поле боя. По его словам, те, кто попал в плен уже в тылу, получают более официальный статус. Однако, если солдат сдался только после того, как отстрелял весь боезапас, то его могут не воспринять как настоящего пленного.

Военные историки отмечают, что в ходе многих войн отношения к пленным редко бывали милосердными, особенно к простым рядовым бойцам. Трудности и жестокость, с которыми сталкиваются пленные, оставляют их на грани выживания, что, как говорит Александр, «было мучительным испытанием для солдат во все времена».