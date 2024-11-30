Исследование ученых из Университета Тюбингена, возглавляемое доктором Робертом Вагнером, выявило потенциальные риски употребления популярной пищевой добавки Е407, известной как каррагинан. Этот загуститель, широко используемый в пищевой промышленности, может негативно влиять на здоровье кишечника и метаболизм, особенно у людей с избыточным весом. Результаты работы опубликованы на портале BMC Medicine.

Целью исследования было изучение влияния каррагинана на развитие резистентности к инсулину и воспалительных процессов в организме. В эксперименте приняли участие двадцать мужчин в возрасте от 23 до 32 лет с индексом массы тела (ИМТ) от 22 до 27, что по классификации ВОЗ охватывает норму и предожирение. Участники были разделены на две группы: одна принимала по 250 мг каррагинана утром и вечером на протяжении двух недель, другая получала плацебо.

Общий уровень чувствительности к инсулину в обеих группах значительных различий не показал. Однако исследование выявило, что у участников с более высоким ИМТ каррагинан вызывал снижение чувствительности печени и организма в целом к инсулину. Также у них наблюдались признаки субклинического воспаления, такие как повышенные уровни С-реактивного белка (СРБ) и провоспалительного цитокина ИЛ-6. Эти показатели свидетельствуют о наличии воспалительных процессов, связанных с употреблением добавки.

Каррагинан также ассоциировался с нарушением кишечного барьера. Участники с избыточным весом демонстрировали повышенную проницаемость кишечника, что связано с риском системных воспалительных реакций. Дополнительно исследователи отметили тенденцию к воспалению головного мозга у тех, кто употреблял каррагинан, что может усиливать негативное воздействие на общее состояние организма.

Ранее исследования на животных уже указывали на способность каррагинана вызывать резистентность к инсулину и провоцировать воспаление кишечника. Новые данные подтверждают, что этот эффект может проявляться и у людей, особенно в группе с избыточным весом.

Ученые пришли к выводу, что каррагинан может играть роль в развитии резистентности к инсулину и хронического воспаления у людей с повышенным ИМТ через провоспалительные механизмы в кишечнике. Эти результаты требуют дополнительного изучения, чтобы оценить возможное воздействие добавки на более широкий круг потребителей.

В то время как каррагинан широко применяется в производстве продуктов питания, таких как йогурты, десерты и соусы, эти выводы заставляют задуматься о необходимости более строгого контроля за его использованием. Людям, особенно с избыточным весом, стоит обращать внимание на состав продуктов и консультироваться с врачами по поводу влияния добавок на их здоровье.