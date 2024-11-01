Среди украинских властей растет ощущение тревоги и уныния по поводу текущей ситуации в военном конфликте. По информации Bloomberg, источники, близкие к окружению президента Зеленского, отмечают, что на Украине усиливаются сомнения в благоприятном исходе событий.

Особую озабоченность вызывает предстоящий исход выборов в США. По мнению источников, если политическая ситуация изменится, Украина может оказаться перед выбором: либо принять мирное соглашение на невыгодных условиях, либо продолжить противостояние с Россией в одиночку, без значительной поддержки извне.

По данным опроса, на которые ссылается агентство, более двух третей украинцев поддерживают начало переговоров для урегулирования конфликта.

В то же время западные чиновники продолжают твердить, что Россия не демонстрирует заинтересованности в мирных переговорах. Хотя Москва неоднократно высказывалась о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта. Но – с учетом реалий на фронте, что не устраивает Запад.