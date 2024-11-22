Шесть туристов из разных стран стали жертвами отравления спиртными напитками, содержащими метанол, во время отдыха в Лаосе. Все случаи произошли в популярном туристическом городе Ванг Вьенг, который привлекает путешественников со всего мира. Об этом сообщает издание Business Insider.

Среди погибших — американец, две гражданки Дании, две австралийки и британка. Трагедия с австралийками произошла в хостеле Nana Backpacker. Девушкам было по 19 лет, и они выпили алкоголь, приобретённый в этом же месте. Персонал обнаружил их в номере уже в критическом состоянии. Несмотря на оперативную госпитализацию, спасти пострадавших не удалось. Где остальные туристы покупали опасный алкоголь, пока неизвестно.

Метанол — бесцветный спирт, который используется в промышленных целях, например, в составе клея, чистящих средств и красок. Его употребление приводит к тяжёлым отравлениям, включая тошноту, рвоту, потерю зрения, сердечную и дыхательную недостаточность. В крупных дозах метанол смертельно опасен. По данным организации «Врачи без границ», именно Азия занимает первое место в мире по числу отравлений этим веществом, что связано с распространением фальсифицированного алкоголя.

Эта трагедия ещё раз обращает внимание на опасность употребления алкоголя в незнакомых местах, особенно в странах с низким уровнем контроля качества продукции. Туристам рекомендуют приобретать напитки только в крупных магазинах и избегать алкоголя сомнительного происхождения, чтобы избежать подобных инцидентов.

Случившееся поднимает вопрос об усилении мер безопасности для туристов в регионе. Ванг Вьенг, несмотря на свою популярность, стал объектом критики за низкий уровень контроля за продажей алкоголя. Возможно, эта трагедия станет поводом для ужесточения регулирования и усиления ответственности за распространение фальсифицированной продукции.