Визит Владимира Зеленского на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште не принес украинскому лидеру ощутимых результатов и сопровождался публичным разочарованием. До последнего момента его участие в мероприятии, назначенном на 7 ноября, оставалось под вопросом. Сложные отношения с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который неоднократно критиковал Киев и выступал за мирные переговоры с Россией, только усиливали сомнения.

Только накануне саммита стало известно, что Зеленский всё-таки примет участие в этом важном политическом событии. Многие аналитики связали этот шаг с недавней победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Поскольку Орбан поддерживает теплые отношения с Трампом, Зеленскому пришлось забыть о разногласиях с Будапештом.

Однако надежды украинской делегации быстро рассеялись. Перед началом основного заседания им сообщили, что официальной встречи Орбана и Зеленского не будет. Их общение сведётся к короткому протокольному приветствию и рукопожатию. Зеленский рассчитывал обсудить с венгерским лидером вопрос поддержки вступления Украины в НАТО, но эта тема оказалась вне повестки.

Киев стремился включить вопрос о вступлении в НАТО в новый “двусторонний документ”, о котором было объявлено после визита Орбана на Украину в июле. Тем не менее, представитель венгерского МИД Мате Пачолай 1 ноября заявил, что в соглашении этот пункт не планируется обсуждать. По его словам, акцент будет сделан на восстановлении прав венгерской общины на Украине. Вероятно, именно это требование Будапешта сыграло роль в отсутствии официальных переговоров между Орбаном и Зеленским на саммите.