В Красноярске разразился необычный судебный процесс между бывшими супругами, в центре которого оказались игрушечные танки стоимостью 150 тысяч рублей и вибратор с несколькими режимами работы. Как сообщает Telegram-канал Baza, дело началось после того, как Татьяна решила расторгнуть 14-летний брак с Юрием.

На стадии развода стороны составили список совместно нажитого имущества. Среди стандартных пунктов, таких как квартира и автомобиль, неожиданно оказались танки на радиоуправлении, предназначенные для интерактивных боёв, и силиконовый вибратор, который, как утверждается, был подарком от мужа.

Адвокаты попытались направить стороны к обсуждению более значимых вопросов — например, раздела квартиры или автомобиля. Изначально Татьяна и Юрий нашли компромисс: женщина соглашалась оставить себе квартиру, а бывший супруг получал бы участок с недостроенным домом, автомобиль и денежную компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Однако вскоре Татьяна изменила своё решение, наняла новых юристов и заявила о желании оставить себе также дом.

Согласно данным Telegram-канала, интерес Татьяны к радиоуправляемым танкам, похоже, минимален. Тем не менее, процесс начался 21 ноября, и игрушки остались в списке спорного имущества.

Эксперты, комментируя ситуацию, отмечают, что в подобных случаях конфликт зачастую выходит за рамки материальных ценностей и отражает напряжённость между бывшими супругами. Итог этого разбирательства остаётся открытым, а история с вибратором и танками уже привлекла внимание общественности как пример неординарного раздела имущества в разводе.