Полиция Светлогорска раскрыла необычное мошенничество, в центре которого оказался 28-летний местный житель, увлекающийся азартными играми и неравнодушный к женскому вниманию.

После расставания с девушкой молодой человек преподнес ей неожиданный «подарок». Он оформил на имя бывшей возлюбленной микрозайм на сумму 16 500 рублей. Эти деньги ему были необходимы для покрытия долгов по азартным увлечениям.

Девушка узнала о махинации, когда с её банковской карты начали списываться средства. Обратившись за объяснением, она выяснила, что займ был оформлен ещё в июне 2024 года, и деньги давно израсходованы.

По информации пресс-службы УМВД по Калининградской области, пострадавшая обратилась в полицию с заявлением. Следственный комитет возбудил в отношении азартного альфонса уголовное дело по статье о мошенничестве.