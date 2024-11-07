Перед «чёрной пятницей» в Калининградской области заметно увеличился спрос на складских работников. По данным «Авито.Работа», количество вакансий на такие позиции, как упаковщики, комплектовщики и сотрудники склада, резко возросло. Это связано с необходимостью подготовить большие объемы товаров к сезонным распродажам.

Спрос на упаковщиков оказался самым высоким, количество таких вакансий почти удвоилось. Средняя зарплата для этой профессии составляет около 136 тысяч рублей. Позиции комплектовщиков тоже стали востребованы, и для них предлагаются зарплаты от 69 тысяч рублей.

Кроме складских работников, в преддверии распродаж нужны мерчандайзеры, консультанты и водители-дальнобойщики.