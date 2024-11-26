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Дорожно-транспортное происшествие всегда требует тщательного разбора ситуации и грамотного оформления схемы ДТП, перечня полученных повреждений. Справиться с этими задачами поможет служба аварийных комиссаров. Выступая в качестве посредника между страховой компанией и представителями Госавтоинспекции, она выполняет независимую оценку ущерба и оформляет акт в соответствии с актуальными нормами, законами.

Полномочия аварийного комиссара

В обязанности аварийного комиссара входит следующее:

  • Выезд на место дорожно-транспортного происшествия для установки обстоятельств страхового случая.
  • Визуальная и инструментальная оценка дорожной ситуации.
  • Фотографирование транспортных средств участников и места аварии.
  • Составление акта повреждения автомобилей и составление схемы произошедшего ДТП.
  • Вызов инспектора Госавтоинспекции, если один из участников аварии в алкогольном опьянении, или скрылся с места дорожного происшествия. Также инспектора вызывают, если есть травмированные люди.
  • Получение пакета документов в ГИБДД и отстаивание интересов водителя пострадавшего автомобиля.

В каких случаях нужно вызывать аварийного комиссара?

Если обстоятельства аварии очевидны и оба участника согласны с ними, нет пострадавших и ущерб минимален, то можно обойтись собственными силами. Но, в остальных случаях нужен аварийный комиссар.

Бывают ситуации, когда виновный уезжает с места аварии до приезда полиции. В этом случае автокомиссары зафиксируют повреждения и обстоятельства происшествия. Их помощь облегчит дальнейшее расследование.

Но, если в ДТП нет виновных, как быть? В этой ситуации, также вызывайте аваркома, который окажет юридическую поддержку. Он поможет, если стороны не могут договориться между собой, сумеет сориентировать водителя по примерной стоимости ущерба. Автокомиссары оперативно собирают нужную информацию и передают ее страховщикам, отслеживая, чтобы не был занижен размер выплат за причиненный ущерб.

Водителям, попавшим в аварию впервые или не имеющим опыта в оценке повреждений авто, аварийный комиссар даст профессиональную консультацию и поможет в оформлении документов.

Как найти надежного специалиста

Найти надежного аварийного комиссара – важная задача, так как от его профессионализма зависит корректная оценка ущерба и защита ваших интересов. Попросите телефон у друзей, знакомых или коллег, которые уже пользовались услугами аварийных комиссаров. Личный опыт всегда надежнее рекламы. Почитайте отзывы о работе разных служб или конкретных специалистов. Обратите внимание на комментарии, касающиеся скорости работы, честности оценки и взаимодействия с клиентами. Убедитесь, что выбранный специалист или служба имеет необходимые лицензии и сертификаты для выполнения своей деятельности. Ориентируйтесь на продолжительность работы в сфере оценки ДТП. Опытный аварийный комиссар обычно лучше ориентируется в нюансах законодательства и может быстрее, качественнее выполнять работу.

Перед заключением договора внимательно изучите условия оказания услуг. Надежные компании предоставляют полную информацию об услуге, включая стоимость, сроки выполнения работ, другие условия.

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