Будьте внимательны к симптомам, которые кажутся несвойственными вашему организму — это может быть сигналом об отклонениях в артериальном давлении.

Как определить давление без тонометра

Если у вас нет под рукой тонометра, обратить внимание можно на такие признаки: высокое давление сопровождают головные боли, одышка, покраснение лица, звон в ушах и повышенная частота пульса. Низкое давление, напротив, может вызвать слабость, тошноту, потливость, редкий пульс и бледность лица. Однако помните, что эти признаки не заменят медицинский диагноз, и при подозрениях на скачки давления лучше обратиться к врачу.

Почему нормальное давление – не 120/80 для всех

По мнению специалистов, стандартные показатели давления не подходят абсолютно всем. Стандарты, такие как 120/80, стали обязательными под влиянием Всемирной организации здравоохранения, что на практике привело к массовому назначению медикаментов при отклонениях от этих цифр. Важно помнить, что допустимые значения давления индивидуальны для каждого, и не всегда повышение давления требует вмешательства.

Что означает повышенное нижнее и верхнее давление

Нижнее давление (диастолическое) часто указывает на состояние сосудов и сердца во время их расслабления. Если этот показатель высок, это может говорить о повышенном сосудистом тонусе или проблемах с почками, которые также влияют на регуляцию давления. Влиять на нижнее давление могут и гормональные изменения, такие как скачки адреналина, особенно если вы подвержены стрессу, передает портал “Пруфы.ру”.

Верхнее давление (систолическое), если оно выше 130-140 мм рт. ст., связано с объемом циркулирующей крови и может увеличиваться при злоупотреблении солью. Высокое систолическое давление повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и может привести к атеросклерозу.

Аритмия: не всегда патология

Аритмия, при которой сердце может работать нерегулярно, бывает разных видов. Так, тахикардия часто возникает при физических нагрузках, брадикардия встречается как у здоровых, так и у больных людей, а мерцательная аритмия характерна для проблем с сердцем. У многих людей аритмия проходит незаметно, но иногда может проявляться ощущением «трепетания» сердца.

Влияние погоды на артериальное давление

Изменения атмосферного давления способны влиять на артериальное давление, особенно у тех, кто подвержен метеозависимости. При резких переменах в погоде организм вынужден адаптироваться, и у человека с патологиями это может вызвать головные боли, тошноту и ухудшение зрения. Особенную чувствительность к погодным изменениям проявляют женщины и пожилые люди, но в последнее время с этим сталкиваются и молодые люди из-за стресса и изменения ритма жизни.

Забота о здоровье

Внимательное отношение к необычным симптомам, будь то скачки давления или частые головные боли, помогает вовремя заметить отклонения. Ранняя диагностика и консультации с врачом помогут избежать серьёзных последствий для здоровья.