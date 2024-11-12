Высотные здания, помимо впечатляющих архитектурных решений, представляют собой серьезные вызовы с точки зрения безопасности и комфорта. Архитектор Олег Шапиро, один из основателей бюро Wowhaus, в интервью рассказал о специфических проблемах, с которыми сталкиваются небоскребы. Главной из них становится сложность эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций.

По словам Шапиро, жесткие требования к безопасности лифтовых и лестничных шахт небоскребов обусловлены их высотой и возможными последствиями пожаров. В случае возгорания лифты блокируются, так как шахты могут быстро наполниться дымом и угарным газом, оставляя единственный выход – лестницы. Архитектор напомнил, что трагические события, как теракт на башнях-близнецах в Нью-Йорке, продемонстрировали, насколько затруднена эвакуация из зданий высотой от 450 до 800 метров.

Кроме того, Шапиро пояснил, что небоскребы подвержены колебаниям под воздействием ветра. Например, здания в Нью-Йорке могут отклоняться на несколько метров на верхних этажах, что связано с их значительной высотой и конструкцией. Это движение может вызвать неприятные ощущения у людей с повышенной чувствительностью вестибулярного аппарата, что добавляет дискомфорт, особенно при длительном нахождении на высоких этажах.

Нахождение на высоте может восприниматься многими как аттракцион, а не как естественная среда, что нередко вызывает у людей чувство незащищенности.