Археологическая экспедиция из Кувейта и Дании совершила крупное открытие на острове Файлака в Кувейте. На восточной части острова специалисты обнаружили древний храм, возраст которого оценивается в 4000 лет. Этот храм относится к эпохе бронзового века и является памятником цивилизации Дильмун, одной из самых древних на Аравийском полуострове.

Раскопки проводились на возвышенности под кодовым названием F6, где ранее уже были найдены дворцовые постройки и ещё один храм. Новый храм, размером 11 на 11 метров, содержит множество артефактов — керамические изделия и печати, указывающие на связь с культурой Дильмун. Эта цивилизация, располагавшаяся на территории современного Бахрейна, была важным торговым центром благодаря своему стратегическому положению и контролировала морские пути Персидского залива.

Доктор Стефан Ларсен, руководящий датской экспедицией, отметил значимость этой находки для изучения религиозной жизни Дильмуна. Учёные также обнаружили на этом месте фрагменты стен, относящиеся к 1900-1800 годам до нашей эры, что ещё больше подтверждает возраст святилища.

Профессор Хассан Ашкенани из Кувейтского университета подчеркнул, что расположение храма рядом с крупным административным зданием свидетельствует о том, что это место играло важную роль не только в религиозной, но и в управленческой системе древнего государства.