Археологи уточнили период правления египетского фараона Джедкара Исеси, правившего в эпоху пятой династии. Новые данные позволяют предположить, что его царствование началось раньше, чем считалось ранее. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Radiocarbon.

Анализируя гробницу его жены в царском некрополе Южной Саккары, учёные смогли приблизиться к точным датам правления Джедкара. Некрополь включал две мастабы, одна из которых принадлежала старшему сыну царя, скончавшемуся при жизни отца.

Для установления периода правления использовали радиоуглеродный анализ находок и элементов гробницы. По результатам, царский престол Джедкара занял между 2503 и 2449 годами до нашей эры, что противоречит ранним предположениям. В течение своего правления, по разным подсчётам, он мог находиться у власти от 29 до 44 лет.

Изначально расчёты показывали диапазон с 2682 по 2458 год до н.э., однако дополнительные данные и модели позволили сузить временные рамки, давая более точное представление о периоде правления Джедкара.