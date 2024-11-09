Команда археологов из исследовательского центра университета Чжэнчжоу провела эксперименты с использованием копии древнего устройства для дистилляции, найденного в гробнице маркиза Хайхуна. Целью работы, как сообщает агентство «Синьхуа», стало восстановление технологии перегонки спирта, использовавшейся в древнем Китае.

До сих пор считалось, что эта технология появилась только в эпоху правления династии Юань (1271–1368 гг. н. э.). Однако находка, сделанная в гробнице сановника Хайхуна, который жил в период династии Западная Хань (202 г. до н. э. – 25 г. н. э.), заставила учёных пересмотреть прежние представления. Среди погребальных предметов был обнаружен загадочный аппарат, который исследователи предположительно идентифицировали как дистиллятор.

Чтобы проверить догадку, учёные изготовили копию устройства и провели с ней серию испытаний. Эксперименты подтвердили, что дистиллятор работал, позволяя изготавливать дистиллированные спиртные напитки. Это открытие «состарило» технологию перегонки спирта в Китае на тысячу лет, переместив её начало к эпохе династии Хань.

По словам руководителя проекта Хань Гохэ, результаты исследований опровергают прежнее мнение о том, что дистилляция появилась в период династии Юань, как об этом говорится в трактате «Бэнь Цао Ган Му». Эксперимент также показал, что древний дистиллятор достигал более 70% эффективности, сохраняя вкус и содержание алкоголя в напитке.

Гробница маркиза Хайхуна была обнаружена в Наньчане, столице провинции Цзянси, и считается одним из важнейших археологических памятников династии Западная Хань.