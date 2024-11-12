В Москве археологи обнаружили уникальные 400-летние изразцы с изображением кошек в коронах. Эти старинные красноглиняные плитки нашли на двух раскопках — на Тверской улице и в районе Чижевского подворья, сообщает сайт мэра и правительства города.

Изразцы, созданные московскими мастерами XVII века, представляют собой образцы художественного оформления домов того времени. На них изображены не только фантастические сцены и мифологические существа, но и животные, что указывает на внимание к кошкам в тогдашней культуре. Плитки, как пояснили специалисты, использовали в отделке печей, что добавляло уют и украшение в интерьеры домов горожан.

Алексей Емельянов, глава департамента культурного наследия Москвы, отметил, что найденные изразцы открывают интересные детали быта москвичей прошлого. По его словам, кошки занимали значимое место в домашнем хозяйстве, а также находили отражение в искусстве, что свидетельствует о глубокой привязанности к этим животным даже в стародавние времена.

После реставрации, которая в зависимости от состояния артефакта может длиться от полутора недель до нескольких месяцев, плитки готовят для передачи в музейный фонд.