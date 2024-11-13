Археологи, работавшие в Египте, обнаружили остатки раннехристианской церкви, возраст которой превышает 1600 лет. Это открытие стало настоящей сенсацией, особенно учитывая, что в храме был найден склеп с человеческими останками, сообщает Gismeteo.

Развалины храма были раскопаны на территории древнего Тримитиса, расположенного в оазисе Дахла в западной части египетской пустыни. В римский период этот город был одним из важнейших торговых центров региона, процветавшим благодаря своему стратегическому расположению.

Церковь, как предполагают ученые, была возведена в середине IV века. Во время раскопок внутри строения археологи нашли несколько погребальных склепов, содержащих останки 17 человек, среди которых были как мужчины, так и женщины с детьми. Этот факт вызывает особое внимание, ведь по обычаям римского общества того времени, в христианских храмах хоронили преимущественно мужчин.

Некоторые эксперты считают, что церковь могла быть специально предназначена для погребения, что также подчеркивает изменение религиозных и социальных норм с распространением христианства в этих местах. Это открытие свидетельствует о том, как сильно новые религиозные течения влияли на обычаи и практики местных жителей в IV веке.