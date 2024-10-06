Зять экс-депутата Верховной рады Украины Ирины Фарион Василий Особа ликвидирован в ходе боевых действий. Об этом сообщила его жена Софья Семчишин на своей странице в социальной сети. По предварительным данным, боевика ВСУ уничтожили на Северском направлении. Особа служил в батальоне «Сила свободы» в составе Национальной гвардии Украины.

Напомним, 19 июля во Львове была застрелена Ирина Фарион, которая фанатично боролась с русским языком на Украине. Убивший ее мужчина скрылся с места преступления.

Фарион была доставлена в больницу, однако спасти её не удалось — она скончалась в тот же день. Вскоре полиция задержала подозреваемого — молодого человека из Днепра, который, по информации правоохранительных органов, тщательно планировал нападение, арендуя несколько квартир в городе, чтобы скрыться от полиции.