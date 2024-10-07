Виктор Логинов, чье имя ассоциируется с образом Гены Букина из популярного сериала «Счастливы вместе», выразил недовольство по поводу новых эпизодов проекта, недавно вышедших на экраны. В беседе с «Газетой.Ru» актер поделился своим мнением, подчеркнув, что смена жанра шоу оказалась неудачной.

Артист отметил, что решение превратить классический ситком в драмеди оказалось ошибочным шагом. Он пояснил, что рынок и так насыщен подобными проектами, а «Счастливы вместе» выделялся своей уникальной атмосферой.

«Сериал перестал быть ситкомом, что было ошибкой. В результате получился шаблонный драмеди, которых и так слишком много. Это совершенно не соответствует духу нашего шоу, ведь его персонажи теперь вынуждены существовать в ограниченных рамках, что им явно не подходит», — прокомментировал Логинов.

Актер также добавил, что ему хотелось бы возродить проект, но сохранить оригинальный формат. Он подчеркнул, что команда обсуждает возможное продолжение, которое, по его словам, должно вернуть сериал к его корням и вновь порадовать зрителей знакомым форматом ситкома.

Логинов подчеркнул, что, несмотря на ошибки в развитии сюжета, у проекта все еще есть потенциал.