Новый малый ракетный корабль (МРК) «Ржев», построенный для российского Военно-морского флота, привлёк внимание американского издания The National Interest. Несмотря на свои компактные размеры, корабль обладает внушительным арсеналом и заслужил прозвище «зверь с ракетами».

Длина «Ржева» составляет всего 67 метров, а водоизмещение — 870 тонн. Однако, как отмечает автор публикации, его вооружение включает противокорабельные крылатые ракеты «Калибр-НК» или «Оникс», а также автоматическую пушку калибра 76,2 мм. Эти характеристики делают корабль серьёзной боевой единицей, несмотря на его скромные размеры.

Специалисты отмечают, что строительство таких кораблей демонстрирует новую стратегию ВМФ России — ставка делается на небольшие, но чрезвычайно боеспособные суда, способные эффективно выполнять задачи в ближней морской зоне.

МРК «Ржев» был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2019 году, а в 2023 году корабль спустили на воду. Это один из представителей проекта 22800 «Каракурт», предназначенных для ведения боевых действий в прибрежных водах.

На данный момент корабль находится на сдаточной базе во Владивостоке, где пройдёт ходовые и государственные испытания, как сообщила Объединённая судостроительная корпорация.