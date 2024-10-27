Концерт заслуженного артиста РФ Алексея Глызина, который состоялся в Новосибирске, оставил яркие впечатления у одной из зрительниц. В разговоре с «КП-Новосибирск» женщина поделилась, что живое исполнение и активное взаимодействие певца с публикой сделали его выступление незабываемым.

“Впечатления от концерта просто невероятные! Алексей поет исключительно вживую, а его музыканты — настоящие профессионалы. Он — любовь всей моей жизни! Два часа прошли так быстро, что я даже не заметила, как время пролетело. Алексей делился интересными историями и много шутил, что добавило атмосферу праздника”, — рассказала журналистам Тамара из Кемеровской области.

В прошлые годы Глызин откровенно говорил о своих гастрольных буднях, вспоминая легкомысленные поступки, которые совершал в молодости. “Это был сплошной разврат”, — признается артист. Изменения в своем поведении он начал замечать только после того, как его жена, гимнастка Сания Бабий, подала на развод. С тех пор певец отказался от алкогольных излишеств и стал серьезнее относиться к жизни.