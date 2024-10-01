Евросоюз должен рассмотреть возможность разрешения Украине наносить удары по военным объектам на территории России, используя западное оружие. Такую позицию выразил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в своем блоге. Он подчеркнул, что речь идет о необходимости атаковать не только боевые единицы, но и инфраструктуру, с которой они связаны — например, аэропорты и пусковые площадки, откуда запускаются ракеты.

Боррель сравнил текущие действия с борьбой “со стрелами, а не с лучниками”, намекая на то, что удары по стратегическим объектам России могли бы ослабить ее наступательный потенциал. Тем не менее, он признал, что не все страны-члены ЕС разделяют такую точку зрения. Некоторые союзники пока не готовы к расширению рамок поддержки Украины до такой степени.

Несмотря на разногласия, представитель ЕС подтвердил, что Брюссель намерен продолжать оказывать помощь Киеву на всех уровнях, столько, сколько потребуется. Особенно важным Боррель назвал грядущий зимний период, подчеркнув, что “энергетический фронт” станет решающим фактором в ближайшие месяцы, когда обе стороны будут стремиться использовать ресурсы на пределе возможностей.

Позиция Жозепа Борреля, который часто призывает к решительным действиям, вновь указывает на сложности внутри Евросоюза в отношении выбора стратегии в украинском конфликте, а также на готовность некоторых стран ЕС к более жестким мерам против России.