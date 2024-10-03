Жительница Горловки Анастасия Чепикова поделилась с журналистами подробностями своего невероятного спасения после удара украинского дрона-камикадзе. Взрыв произошел неподалеку от её дома, и в момент удара балкон её квартиры был открыт, что привело к попаданию обломков внутрь. По её словам, в считанные секунды после взрыва всё вокруг стало охвачено огнем.

Когда Чепикова попыталась выйти в коридор, то обнаружила, что дверь заклинило, а пламя стремительно распространяется. Оказавшись в безвыходной ситуации, она вместе с собакой вышла на балкон, где приняла решение перелезть через него на крышу здания. Женщина смогла забраться на крышу с помощью соседей, которые пришли ей на помощь, подавая трубу для подъема. Несмотря на близость огня и стремительно распространяющийся дым, ей удалось избежать трагедии.

Как сообщает РИА Новости, удар дрона пришелся непосредственно по крыше 14-этажного дома. На месте происшествия были найдены остатки беспилотника, среди которых обнаружены фрагменты аккумуляторов и двигателя. Пожар уничтожил две квартиры — на последнем и предпоследнем этажах. К счастью, обошлось без пострадавших.