В ходе ожесточённых боёв за город Украинск в ДНР гражданские оказались в эпицентре трагедии. Одна из местных жительниц рассказала RT, что украинские военные забросили гранаты в подвал, где прятались женщины и дети. Жертвами взрыва стали 14 человек. Среди погибших был и российский солдат, который, рискуя жизнью, спас двоих детей, укрыв их своим телом.

Эта же женщина вспоминает, как они с матерью два месяца вынуждены были оставаться в подвале из-за постоянных обстрелов. Изнурённые и ослабленные долгим сидением в укрытии, они не могли выйти наружу. Только после зачистки один из военных спустился к ним и пообещал оказать помощь.

26 октября город посетил глава ДНР Денис Пушилин. Местные жители рассказали ему, что электричество отключили ещё до прихода российских сил, а водоснабжение отсутствует с 2022 года.