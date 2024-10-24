Жительница Суджи рассказала следователям о массированном ударе по городу из реактивных систем залпового огня “Град”, который ВСУ нанеси 6 августа, в день вторжения в Курскую область. В распоряжении ТАСС имеется видео ее разговора со следователем, где женщина описывает события того дня.

По словам женщины, обстрел начался рано утром, около четырех часов, когда залпы “Градов” пронеслись над их домом. “Дом начал трястись, и в центре города начали раздаваться взрывы”, — вспоминает она. Это был самый мощный удар, который ей довелось пережить, хотя до этого ВСУ неоднократно атаковали Суджу с использованием дронов.

От обстрелов загорелись несколько зданий, в том числе местный техникум. Многие жители города, спасаясь от обстрелов, укрылись в подвалах своих домов, а затем начали покидать город.

Военные следователи продолжают работать с жителями, чтобы выяснить обстоятельства, заставившие их покинуть свои дома, а также собирают данные о разрушениях и преступлениях украинских войск в ходе атаки.