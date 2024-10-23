Во время атаки на Курскую область в августе 2024 года украинские военные делали все, чтобы не дать эвакуироваться мирным жителям. Они били по гражданским автомобилям с помощью дронов. Наталья, жительница села Малая Локня, рассказала, что ей удалось выехать из зоны опасности только благодаря скорости автомобиля и быстрой реакции её мужа.

Она поделилась подробностями этого ужасающего события. Дроны, как она рассказала, скоординированно атаковали машины с обеих сторон, вынуждая водителей двигаться на предельных скоростях. Наталья отметила, что их автомобиль пришлось разгонять до 150–160 км/ч, поскольку ехать медленнее было слишком опасно. Те, кто не мог развить такую скорость, сталкивались с серьёзными проблемами — их машины поджигались дронами, и двигаться дальше уже не представлялось возможным.

Когда семья покидала зону обстрела, по её словам, по пути они видели множество сгоревших автомобилей, что свидетельствовало о масштабе атаки.