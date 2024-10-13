Жители освобождённого Угледара поделились воспоминаниями о том, как украинские военные целенаправленно обстреливали жилые дома и мирных граждан. 13 октября в беседе с корреспондентом “Известий” они рассказали о событиях, которые происходили в 2022 году, когда город находился под контролем Вооружённых сил Украины.

Татьяна, одна из жительниц города, вспоминает, как украинские военные заняли квартиры в многоэтажках и выселяли людей, чтобы обосноваться там для проведения обстрелов. По её словам, с этого момента жизнь в Угледаре стала невыносимой. Её семья была вынуждена покинуть квартиру и жить в гараже, опасаясь за свою безопасность.

“Когда мы увидели, как подъехали микроавтобусы с украинскими военными, сразу ушли в гараж, не зная, где будем жить”, — рассказала Татьяна.

Она также поделилась страшными воспоминаниями о том, как украинские снаряды попадали по местам, где собирались люди за водой. Один из обстрелов пришёлся прямо на очередь у водяной бочки, в результате чего пострадало много мирных жителей. В её доме снаряд попал в подъезд, что привело к гибели нескольких жильцов, находившихся под завалами.

После этого, как рассказала Татьяна, украинские журналисты приехали на место трагедии и заявили, что дом якобы был обстрелян российскими войсками. Однако сама женщина видела снаряд, выпущенный ВСУ, и успела его сфотографировать до того, как его увезли украинские военные.

Ещё один житель Угледара, Сергей, рассказал, что украинские боевики запугивали население обстрелами, чтобы люди покидали свои дома. Оставленные квартиры и имущество подвергались грабежу. Военные забирали ценные вещи, бытовую технику и даже машины. Сергей также упомянул случай, когда мирного жителя застрелили за отказ отдать свой автомобиль.

Сергей потерял сына, который с 2015 года воевал против украинских сил в составе подразделения «Сомали». Его сын погиб в прошлом году под Авдеевкой, и за мужество и самоотверженность был посмертно награждён орденом Мужества указом президента России Владимира Путина.