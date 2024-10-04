После полного освобождения Угледара российские ВС начали восстанавливать в городе мирную жизнь, сообщает портал KP.RU. Несмотря на разрушенные здания и продолжающиеся на окраинах города боевые действия, местные жители, которые долгое время скрывались в подвалах, постепенно выходят на поверхность.

Военнослужащий, находящийся в Угледаре, рассказал о состоянии города. По его словам, в нем осталось всего 116 мирных граждан. Люди, пережившие тяжелые времена под контролем украинских военных, со слезами радости встречают освободителей. Местные жители рассказывают о двух с половиной годах страха и ожидания освобождения. Многие вспоминают трудные времена и делятся последними запасами еды, угостив солдат пирожками.

Один из бойцов отметил, что в квартирах, где находились украинские подразделения, были обнаружены свастики и другая нацистская символика. Военнослужащие ВСУ, по его словам, открыто ассоциировали себя с нацистскими группировками. Российская сторона планирует задокументировать эти факты для представления международной общественности.

Освобождение Угледара имеет ключевое значение не только для военной ситуации, но и для экономики региона. Город, находящийся на стратегически важной высоте, долгое время был опорным пунктом ВСУ. Потеря Угледара лишила украинские войска контроля над важными автомобильными и железнодорожными маршрутами, что открыло российским силам возможность продвижения в сторону Великой Новоселки и Курахово.

Местные жители выражают надежду на восстановление города и возрождение шахт, которые раньше давали работу многим горожанам.

«Россия поможет нам восстановить город и возобновить работу шахт. Здесь много угля, и люди тоже скоро вернутся», с оптимизмом говорят оставшиеся жители.

Однако возвращение к привычной жизни требует времени. В городе все еще не хватает медикаментов, и российские военные обещают привезти необходимые лекарства. Это особенно важно для пожилых людей, многие из которых тяжело пережили многолетние боевые действия и нуждаются в медицинской помощи.

Жители верят, что с восстановлением российской администрации они смогут вернуться к нормальной жизни и безопасно ходить по улицам. Несмотря на то, что украинские власти проводили насильственные эвакуации, многие из вывезенных людей мечтают вернуться домой, как только предоставится такая возможность.