Житель Суджанского района Курской области поделился жуткими подробностями о действиях украинских военных и иностранных наемников, атаковавших регион. По данным следствия, предоставленным ТАСС, мужчина рассказал о расстреле его брата и троих 12-летних детей, пытавшихся покинуть поселок Малая Локня.

Очевидцы утверждают, что среди нападавших были люди с различной внешностью, включая темнокожих. Они нападали на населенные пункты и без разбора открывали огонь. Как вспоминает мужчина, его двоюродного брата убили в упор. Трое ребят, которым было всего по 12 лет, попытались уехать на мотоцикле или мопеде из села, но были расстреляны на месте.

Украинские силы, по его словам, сразу после начала нападения активно использовали дроны. Беспилотники применялись для отслеживания гражданских автомобилей и атак против мирного населения.

Ещё одна местная жительница рассказала, что украинские военные запрещали людям укрываться в подвалах. Нарушившим этот приказ грозил расстрел. Эти действия вызвали настоящий страх среди жителей и лишили их возможности спастись от атак.

Ранее российская разведка выявила информацию о том, что украинская армия организовала два концлагеря для захваченных мирных жителей Курской области. Один из них расположен около села Олешня под Курском, а другой — вблизи деревни Юнаковка на территории Сумской области. По предварительным данным, в этих лагерях удерживают около 1,1 тысячи человек, включая 40 детей. Среди заключённых также находятся раненые, больные и даже священники Русской православной церкви.